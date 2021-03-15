İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yaptığı toplantıda, İnebolu Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Atabeyli İlkokulu ve Atabeyli Ortaokulunda eğitim öğretime 15-19 Mart tarihlerinde 5 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunun da kapatılmasına karar verildiği, okullarda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.