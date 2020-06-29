Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.15'te başladı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

"Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin, "Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kısa Çalışma Ödeneği devam edecek. İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak?

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işten çıkarma yasağının 1 ay daha uzayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."