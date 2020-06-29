Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de devrilen pikabın altında kalan kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen pikabın altında kalan kadın yaralandı.
Mersin'de alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Halil A. yönetimindeki O1 MA 1758 plakalı sebze yüklü pikap, Cumhuriyet Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki kavşakta C.A. idaresindeki 34 AIB 962 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Halil A'nın kullandığı pikap, kaldırımda bulunan U.S'nin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri U.S'yi devrilen pikabın altından kurtardı.
Hafif yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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