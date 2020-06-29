Salihli Allahdiyen Mahallesi'ndeki yangın gözetleme kulesinde çalışan Nurten Güler'in dürbünü ve telsizi, 1982 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren eşinden emanet. O dönem yangın gözetleme kulesinde çalışan kocasının vefatının ardından Güler, ormanların güvenliği için kendisi mesai yapmaya başladı.

Aralıksız 38 yıldır yaz aylarında kulede yaşamını sürdüren Güler, 2 oğlu ile birlikte gün boyu ormanları gözetliyor.

Nurten Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanların zarar görmemesi için görevini büyük hassasiyetle yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Çocuklarının da kulede kendisine yardımcı olduğunu anlatan Güler, "Dağları, ormanları gözetlemek hoşuma gidiyor ve bana huzur veriyor. Mahallede bana orman diye hitap ederler. İşimi çok seviyorum." diye konuştu.

Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın da ilçenin yaklaşık yüzde 27'sinin orman olduğunu söyledi.

Salihli'deki tek yangın gözetleme kulesini Güler'e emanet ettiklerini belirten Aydın, "Kendisi bölgedeki orman alanları takip ediyor." dedi.