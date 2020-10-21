İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da dün şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, havalimanı, gar ve otogarlarda denetim yapıldığını ifade etti.

Vali Yerlikaya, 3 bin 683 şehir içi, 941 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 601 okul servisi, 2 bin 587 taksiye yönelik denetimlerde 245 bin 416 lira para cezası kesildiğini kaydetti.