Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 18:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da trafik yoğunluğu... 25 Aralık 2020 İstanbul trafik durumu...
İstanbul trafik durumu nasıl? İstanbul'da, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu yerler...
Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak.
İstanbul'un bir çok noktasında olduğu gibi, Kadıköy D-100 Karayolu'nda da her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Trafikte araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.07 itibariyle yoğunluk yüzde 72'ye çıktı.
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