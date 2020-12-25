Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak.

İstanbul'un bir çok noktasında olduğu gibi, Kadıköy D-100 Karayolu'nda da her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafikte araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.07 itibariyle yoğunluk yüzde 72'ye çıktı.