Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yasa dışı şekilde silah imalatı ve ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Tespitler doğrultusunda Esenler, Bağcılar, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Eyüpsultan'da 3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir kalaşnikof tüfek, 52 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 60 şarjör, 252 mermi, silah yapımında kullanılan çok sayıda namlu ve tabanca gövdesi ile 20 bin 695 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.