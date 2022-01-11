Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçak tütün operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 450 kilo kaçak tütün ele geçildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde H.D'nin, Gaziantep'ten temin ettiği kaçak ve bandrolsüz tütün ürünlerini Hatay'da satacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) hareket geçti.
Ekipler, H.D'nin kullandığı plakası açıklanmayan otomobili Gaziantep Hatay kara yolu kontrol noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 11 çuval içerisinde 450 kilo kaçak tütün ele geçildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Hatay
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