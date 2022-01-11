Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik Erzurum merkezli Adana, Bilecik, Ankara, İstanbul, Bartın, Ağrı, Muş ve Uşak illerinde yürütülen operasyonda, soruşturma kapsamında askeri gizli imamlar tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık bir şekilde arandığı tespit edilen, açığa alınmış Uzman Çavuş Recep Y., Astsubay Muzaffer A. ve Ali K. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan gözaltına alınan şahısların içinde mesleğinden men edilmiş askerlerin ve mesleğine devam eden doktorların da bulunduğu Enes E., Soner Ü. , Samet T., Seyyit K., Ömer Z., Emrah Ö., Fırat B., Hüseyin Y., Abdülkadir S., Zafer O., Yaşar A. adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Burak Y. ve İlhami A. isimli şahıslar ise Emniyet Müdürlüğü tarafından serbest bırakıldı.