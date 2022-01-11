Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi.

Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları devam ediyor.