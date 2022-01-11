Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karlıova'da eğitime 2 gün ara verildi
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi.
Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Bingöl Eğitim Kar Yağışı
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