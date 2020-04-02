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İstanbul'da PTT önlerinde sosyal mesafe önlemi alındı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında PTT önlerinde polis ve zabıta bariyerleriyle sosyal mesafe önlemi alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında PTT önlerinde sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kentteki PTT önlerinde polis ve zabıta ekiplerinin bariyerleriyle vatandaşlar için sıra düzenlemesi yapıldı.
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