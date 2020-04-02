Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, hizmetlerine aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu vatandaşların başta sağlık olmak üzere temel ihtiyaçlarının evlerinde karşılandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarına taleplerin ulaştırılması noktasında, Rize'de 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerinde görev alan jandarma, polis ve sağlık personeli etkin rol üstleniyor. Gruplara iletilmek üzere çağrı merkezlerine toplam 2 bin 130 çağrı ulaşmıştır. Risk grubundaki kişilerden gelen bu çağrıların tamamı, Vefa Sosyal Destek gruplarının gönüllüleri tarafından anında karşılanmıştır."

İl merkezinde bin 663, ilçelerde ise 3 bin 189 olmak üzere toplam 4 bin 852 ihtiyaç sahibi haneye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan biner lira destek ödemelerine başlandığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğünce, PTT şubelerinin önünde sosyal mesafenin korunabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, şehrin Fındıklı, İkizdere, İyidere ana giriş noktalarında 856 araçta 2 bin 167 yolcuya sağlık taraması yapıldığı, bunun sonucunda bazı vatandaşların ev izolasyonuna alındığı bildirildi.

Ordu

Ordu Valiliği, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler aldı.

Bu kapsamda, Altınordu ilçesindeki işlek yerlerden Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddelerinin giriş ve çıkış noktalarına bariyer yerleştirilerek, polis kontrol noktaları oluşturuldu.

Buradan vatandaşların geçişleri kontrollü şekilde sağlanırken, caddede işi olmayanlara ise izin verilmiyor.

Öte yandan, Altınordu Belediyesince ilçedeki ATM'lerin yanına dezenfektan yerleştirildi.