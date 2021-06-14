İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı şekilde elde ettiği ve yeşil reçeteyle satılma zorunluluğu bulunan antidepresanları, uyuşturucu hap olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında Esenler, Sancaktepe ve Kartal'da 9 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında ecza deposu yöneticisi ve çalışanlarının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak ve sahte olduğu belirlenen depresyon tedavisinde yeşil reçete ile satılma zorunluluğu bulunan 1 milyon 757 bin hap ele geçirilmişti.