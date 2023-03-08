Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kaçak elektronik sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı
[arşiv haber, AA]
İstanbul'da yasa dışı yollarla yurt dışından getirdikleri elektronik sigara ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında suç organizasyonlarının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin Güngören ve Fatih'te depo olarak kullandıkları 3 adrese 22 Şubat'ta düzenlenen baskında 4 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 43 bin 231 elektronik sigara, 41 bin 610 elektronik sigara aparatı ve bin elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Şüpheliler, haklarında yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık
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