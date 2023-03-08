İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.M'nin otomobilini Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 17 şişe içki ve çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.