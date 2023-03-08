Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta araç bariyere çarptı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve baba hayatını kaybetti, iki çocuk ağır yaralandı.
Mehmet A. yönetimindeki hafif ticari araç, D-200 kara yolu Akdağmadeni ilçesi Şahanderesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ve eşi Sevim A. olay yerinde hayatını kaybetti, çiftin çocukları M.A. ve M.K.A. ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Yozgat
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