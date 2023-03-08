Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 08:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başladı
[Fotograf: AA]
M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler enerji kesintisi nedeniyle aksadı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yapıldı.
Paylaşımda saat 7.53'te M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerin aksadığı belirtildi.
Sonrasında ise seferlerin tekrar başladığı bildirildi.
Etiketler: Raylı Sistem
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