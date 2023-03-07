Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, asayiş ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, çalışmaları kapsamında TEM Otoyolu gişeler mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 65 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem yapıldı.