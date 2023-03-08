Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Kemerhisar beldesinde, şehir dışından uyuşturucu getiren, kullanan ve satan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda 8 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerle birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 kutu uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.