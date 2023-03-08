Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonları
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Kemerhisar beldesinde, şehir dışından uyuşturucu getiren, kullanan ve satan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda 8 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerle birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 kutu uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde
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