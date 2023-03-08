İddiaya göre, Keskin Adliyesi arkasında İ.G. ile akrabaları A.G., S.G, F.G. ve R.G. arasında kavga çıktı.

Kavgada bıçak ve silahla yaralanan İ.G, yakınları tarafından Keskin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.G, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.

Polisin zanlıların yakalanması için çalışması sürüyor.