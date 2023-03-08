Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kavga çıktı: Bir kişi tabanca ve bıçakla yaralandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada, tabanca ve bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Keskin Adliyesi arkasında İ.G. ile akrabaları A.G., S.G, F.G. ve R.G. arasında kavga çıktı.
Kavgada bıçak ve silahla yaralanan İ.G, yakınları tarafından Keskin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İ.G, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.
Polisin zanlıların yakalanması için çalışması sürüyor.
Etiketler: Kırıkkale
Son Haberler
- 09:56
- 10:14
- 10:13
- 10:10
- 10:05
Sıradaki Haber
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz