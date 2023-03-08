Depremden etkilenerek Mardin’e gelen ve burada çeşitli öğrenci yurdu, kamu misafirhaneleri ve evlerde misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarının üzerindeki depremin izlerinin silinebilmesi ve moral bulması amacıyla Trafik Eğitim Parkında etkinlik düzenlendi.

Deprem mağduru çocuklar, Trafik Eğitim Parkında trafik kurallarını teorik ve pratik olarak öğrenerek gönüllerince eğlenip yaşadıkları zor günleri bir nebze olsun unutmaya çalıştı.



Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, beraberindeki heyetle Trafik Eğitim Parkında depremzede çocukları ziyaret ederek yüzleri gülen çocukların eğlencelerine ortak oldu.



“32 bin civarında vatandaşımızın gelip Mardin’e yerleştiğini görüyoruz”



Şehirde 32 bin civarında depremzede vatandaşın misafir edildiğini belirten Vali Demirtaş, “Sadece okullara giden 3 bin 500 çocuğumuz var. 32 bin civarında vatandaşımızın gelip Mardin’e yerleştiğini görüyoruz. Bunların bir kısmı yurtlarda, bir kısmı misafirhaneler ve evlerde kalıyor. Vatandaşlarımızı her gün gidip ziyaret ediyoruz. Problemlerini ve sıkıntılarını arkadaşlarımızla birlikte aşamaya çalışıyoruz. Şuanda ciddi anlamda bir sıkıntılarının da olduğunu sanmıyorum. Belli bir süre burada kalacaklarını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.