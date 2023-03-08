Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri geride birçok acı bıraktı. Acılara ve yıkıma rağmen insanlar yaşamlarını devam ettirmek için az çok demeden üretime geçti. Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Polat'ın da 3 katlı evi depremde ağır hasar aldı.

Evi hasar almasına rağmen üretimden vazgeçmeyen Polat, çok büyük olmamasına rağmen tarlasında çalışmaya başladı.

Oğlunun düğününü yapacaklarını, eşyalarını evinin üst katına bıraktığını, ancak evinin ağır hasarlı olduğunu aktaran Mustafa Polat, küçük tarlasına gübreleme işi yaparak çalışmaya başladığını dile getirdi.

Tarlanın küçük olmasına rağmen üretime önem verdiğini aktaran Polat, "Biz bu depremin arasında geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Tarlaya gübreleme işi yapıyorum. Evim hasarlı 3 katlı evim vardı. 30 santim bir tarafa evim çöktü. Oğlumun düğünü vardı, eşyalarını bırakmıştım, nasip olmadı. Geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bir rahatlığa kavuşuruz" dedi.