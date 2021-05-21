Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Zulüm Cezasız Kalmaz" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Fatih Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Kadıköy Hasan Paşa, Kartal Soğanlık Fatih, Esenyurt İbrahim Mermer camisi gibi birçok camide, cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bazı camilerde de İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul Havalimanı'nda da cuma namazı için bir araya gelen farklı ülkelerden çok sayıda Müslüman, Filistinli mazlumlar için edilen dualara "amin" dedi.