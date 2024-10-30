İstanbul'da bir kişinin valizinden 17 timsah ile 10 varan çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan yurda giriş yapan F.H. isimli şüphelinin valizinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından arama yapıldı.

Şüphelinin valizinde 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.

Yapılan incelemede Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 Nil varanı, DKMP Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Genel Müdürlük, yakalanan hayvanlara el koydu.