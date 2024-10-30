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Güncel
DHA 30.10.2024 15:58

İstanbul'da bir kişinin valizinden 17 timsah ile 10 varan çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Mısır’dan gelen bir kişinin valizinden kaçak yolla yurda sokulmak istenen 17 timsahla 10 varan çıktı. Yakalanan hayvanlara el konuldu.

İstanbul'da bir kişinin valizinden 17 timsah ile 10 varan çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan yurda giriş yapan F.H. isimli şüphelinin valizinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından arama yapıldı.

Şüphelinin valizinde 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.

İstanbul'da bir kişinin valizinden 17 timsah ile 10 varan çıktı

Yapılan incelemede Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 Nil varanı, DKMP Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul'da bir kişinin valizinden 17 timsah ile 10 varan çıktı

Genel Müdürlük, yakalanan hayvanlara el koydu.

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İstanbul Kaçakçılık Sabiha Gökçen Havalimanı
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