İstanbul’da 5 ilçede su kesintisi: Hangi ilçede sular kesik?
İSKİ’nin yapacağı su kesintileri, planlı bakım veya arıza sebebiyle yapılıyor.
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 9 Nisan 2022 su kesintisi listesi...
Beykoz: Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenecek mahalleler
Akbaba Mah.
Kağıthane: Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenecek mahalleler
Hürriyet Mah
Maltepe: Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenecek mahalleler
Feyzullah Mah, Bağlarbaşı Mah
Sultanbeyli: Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenecek mahalleler
Battalgazi Mah
Silivri: Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenecek mahalleler
Çayırdere Mah