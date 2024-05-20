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Güncel
AA 20.05.2024 13:28

İstanbul Çekmeköy'de trafikte "makas atan" sürücüye para cezası

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren aracın sürücüsüne 7 bin 819 lira para cezası verildi.

İstanbul Çekmeköy'de trafikte "makas atan" sürücüye para cezası

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 14 Mayıs'ta Şile Bağlantı Yolu Taşdelen mevkisinde makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç sürücüsü C.P'yi yakaladı.

7 bin 819 lira para cezası

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atma", "önünde giden araçları yeterli mesafede izlememek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 7 bin 819 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü C.P., "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Alemdağ Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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