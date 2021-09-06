Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına takılan deniz mayını SAS timleri tarafından imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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