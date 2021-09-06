Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs vakalarının pozitif çıktığı kişilerin adreslerinin karantina alınması için karar aldı.

Adıyaman’da 4 Eylül tarihinde 108 adres, 5 Eylül tarihinde 87 adres, 6 Eylül tarihinde ise 120 adres olmak üzere toplam 315 adres karantina altına alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu hafta açıklanan 100 bin nüfusa göre hesaplanan vaka oranı ise 129,65 olarak açıklanmıştı.