Adıyaman'da orman yangını
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu.
İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların erken müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinin Mahmut Nedim Ökmen mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.
Çıkan yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale de bulundu.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınında 4 dönümlük alan yandı.
Yangında bazı meşe ağaçları zarar gördü.
Aynı zamanda erken müdahale sonucunda ormanlık alanda bulunan arı kovanları da yanmaktan son anda kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangın yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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