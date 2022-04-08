İstanbul 8 Nisan 2022 su kesintileri...
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? İSKİ su kesintisi duyuruları...
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Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
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B.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Ulus Mah
|
Arıza Sebebi
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:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
|
:
|
08.04.2022 10:06
|
Bitiş Tarihi
|
:
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Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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|
Arıza Kesinti
|
İlçe
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:
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Bağcılar
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Fatih Mah
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Arıza Sebebi
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:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
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:
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08.04.2022 09:47
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Eyüpsultan
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Etkilenen Mahalleler
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:
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5Levent Mah
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Arıza Sebebi
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:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
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:
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08.04.2022 09:56
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Tuzla
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Akfırat Mah
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Arıza Sebebi
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:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
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:
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08.04.2022 09:48
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Çatalca
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Ferhatpaşa Mah
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Arıza Sebebi
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:
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Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
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Başlama Tarihi
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:
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08.04.2022 09:14
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Çekmeköy
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah
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Arıza Sebebi
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:
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200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
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:
|
08.04.2022 08:09
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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|
Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Ümraniye
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Tepeüstü Mah
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Arıza Sebebi
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:
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150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
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:
|
08.04.2022 10:04
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Bitiş Tarihi
|
:
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Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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