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Güncel
AA 01.11.2023 23:58

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Düzce'de protesto edildi

Düzce'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Düzce'de protesto edildi

"Özgür Kudüs Platformu"na üye sivil toplum kuruluşları, dernekler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen yürüyüş, Cedidiye Meydanı'ndan başladı.

"Özgür Filistin", "İnsanlık için ses ver, Gazze ölüyor", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı pankartlar taşıyan grup, tekbir getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Başkanı İsmail Atay, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı Filistinlilerin yanında yer aldıklarını göstermek için yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

Filistin'de insanlığın öldüğünü dile getiren Atay, "Korunaklı alan olan mabetlere, okullara ve hastanelere, savaş hukukuna göre bombalanmayacağı halde bombalar atılıyor. Binlerce masum Gazze'de hayatını kaybediyor." dedi.

Açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.

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