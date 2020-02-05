İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı
Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den sınıra yakın İsrail bölgelerine atılan 3 rokete karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.
Etiketler: gazze hava saldırısıSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 09:31
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