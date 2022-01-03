İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, Bennett düzenlediği basın toplantısında, "Şahsen Abbas ile çeşitli nedenlerden dolayı görüşmeyi düşünmüyorum, bunları daha önce anlatmıştım." dedi.

Bennett, "Gantz, Abbas ile görüşmesinden önce benimle konuştu, ben de bu konuda bir mani görmedim." ifadesini kullanarak, görüşmenin kendi bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştiğini söyledi. Bennett, Abbas-Gantz görüşmesinin siyasi söylem içermediğini, güvenlik ve ekonomi içerikli olduğunu ifade etti.

Söz konusu görüşme 28 Aralık 2021’de Gantz’ın Tel Aviv yakınlarındaki Roş Haayin kentindeki evinde gerçekleşmişti.

Konuya ilişkin İsrail Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede hem güvenlik hem de sivil alanlarda çeşitli konuların ele alındığı aktarılmıştı.