Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde çeşitli ülkelerden sporcuların katılığı "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" düzenlendi.
Adana Valiliği bünyesinde Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 14 Muaythai sporcusu ringe çıktı.
Türkiye, İran, Azerbaycan, Fas, Tayland ve Rusya'dan sporcuların yer aldığı organizasyonda 7 müsabaka yapıldı. Başarılı olan sporculara ödüller verildi.
Organizasyona Adana Valisi Süleyman Elban, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Etiketler: Adana
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