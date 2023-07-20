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Güncel
AA 20.07.2023 16:20

Isparta'da yetiştirilen domatesler Orta Doğu ve Avrupa'ya satılıyor

Isparta'nın Deregümü köyünde 1000 dönümlük alanda üretilen domatesler Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Isparta'da yetiştirilen domatesler Orta Doğu ve Avrupa'ya satılıyor

2 bin 500 nüfuslu köyde, karanfil ve gül üretiminin yanı sıra alternatif ürünlere yönelik seracılık faaliyetleri yapılıyor.

Köydeki 1000 dönümlük alanda kurulu seralarda domates yetiştiren üreticiler, ürünün yüzde 20'sini yurt dışına gönderiyor.

Kent ekonomisine ve yöre halkına katkı sağlayan üretimle, hasat sezonu boyunca yaklaşık 1000 kişi de iş imkanı buluyor.

15 bin ton rekolte bekleniyor

Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, köyde domates hasadına başlandığını söyledi.

Seralarda veriminin yüksek olduğunu dile getiren Toprakçı, "Bu sene domatesten 15 bin ton rekolte bekliyoruz. Domateslerin yüzde 80'i yurt içinde hallere dağıtılıyor, yüzde 20'sini ise yurt dışına, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gönderiyoruz. Köyümüz 12 ay boyunca üretimde aktif rol oynuyor. Seralarda sürekli üretim olduğu için istihdama katkı sağlıyoruz. Sadece domates hasadında 1000'e yakın işçimiz çalışıyor" diye konuştu.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk da çiftçilerin üretim için büyük emek harcadığını ve vatandaşın daha uygun fiyata domates yemesini istediğini belirtti.

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