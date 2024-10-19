Isparta'da yasa dışı avcılık yapan 6 şahsa 49 bin 524 Lira para cezası

2024-2025 av sezonu başlangıcı itibarıyla Isparta Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.



Yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde 50 şahıs denetlendi. Yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 6 şahsa, toplam 35 bin 124 TL idari para cezası kesildi. Yasa dışı avlanan hayvanlar için de tazminat uygulandı. Şahıslara avlamış oldukları 3 kınalı keklik ve 2 yaban tavşanı için 14 bin 400 TL tazminat olmak üzere 49 bin 524 TL para cezası uygulandı.