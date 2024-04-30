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Güncel
AA 30.04.2024 16:21

Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisi defnedildi

Isparta'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan trafik polisi Yonuz Turan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.

Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisi defnedildi
[Fotograf: AA]

Hastane morgundan alınan Turan'ın cenazesi, Alacami köyündeki baba ocağına getirildi.

Turan'ın cenazesi, köy mezarlığı yanındaki alana götürüldü.

Eşinin tabutuna sarılan Aynur Turan, "Yonuz, beni bırakıp nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü.

Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisi defnedildi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile Isparta Valisi Aydın Baruş, burada Turan ailesine taziyelerini iletti.

Şehit Turan'ın cenazesi öğle vakti kıldırılan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Emekli olup, köyüne yerleşmeyi düşünüyordu

Turan'ın köyden çocukluk arkadaşı emekli polis memuru Adnan Güney şehidimizin çok iyi bir insan olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Karıncayı dahi incitmeyecek kadar hassasiyeti olan bir arkadaşımızdı. Yonuz ile çocukluktan beri polis olma hayalimiz vardı. Isparta'nın Gelendost ilçesinde de bir süre birlikte çalışmıştık. Harika bir insandı. İki kız çocuğu Afyonkarahisar'da hemşire olarak görev yapıyor. Oğlu Ahmet de Gönen ilçesinde fen lisesinde okuyor. Yonuz da çok yakın bir zamanda emekli olup köyümüze yerleşmeyi planlıyordu. Burada bahçe işleriyle uğraşmayı düşünüyordu."

Törene, Turan ailesi ve yakınları, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Afyonkarahisar ve Isparta il protokolü ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yavuz Turan nasıl şehit oldu?

Askeri personel İ.A.'nın kullandığı otomobil, dün, Isparta-Eğirdir kara yolunda radar denetlemesi için emniyet şeridinde duran Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ve ekip aracına çarpmıştı.

Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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