Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçmek adına açıklanan Katma Değer Vergisi oranı düzenlemesiyle birlikte temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanmaya başlamasının ardından Isparta Belediyesi de harekete geçti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdiklerini bildirdi.

Başdeğirmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyona karşı hemşehrilerinin yanında olduklarını belirterek, "İçme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdik. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.