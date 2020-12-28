İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sürülmek üzere sahte alkollü içki üretildiği bilgisi alınması üzerine 25 Aralık’ta operasyon düzenledi. Operasyonda 370 litre şarap, 2 litre votka ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Piyasaya sürülmek isteyen sahte içkilere de el konuldu.