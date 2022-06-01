Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Göller Bölgesi Teknokent iş birliğiyle hazırlanan projeyle, yıllık alışveriş için harcanan 45 milyon liranın komisyon bedelinin bölgede kalması hedefleniyor.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, yaptığı açıklamada, uygulamanın Türkiye'de yerel çapta bir ilk olduğunu söyledi.

Kentte online yapılan alışverişler dolayısıyla ilgili firmaların yıllık 85 milyon lira komisyon aldığını belirlediklerini anlatan Tural, "Isparta'da faaliyet gösteren esnaflarımıza yüzde 15 ile yüzde 37 arasında komisyon ödedikleri tespit edildi. Bu komisyon çok fazla. Bu nedenle böyle bir proje oluşturturduk. Yaklaşık 10 ayda bu projenin altyapısını tamamladık. Bugün esnafımızın kayıtlarını yaptırma süreci başladı." diye konuştu.

"Esnafımız yüzde 5 komisyon ödeyecek"

Esnafın bu uygulamaya diğer online sipariş sitelerine göre daha az komisyon ödeyeceğini kaydeden Tural, şöyle devam etti:

"Esnaf Cebinde projemizde yüzde 5 komisyon alınacak. Esnaftan aldığımız paralar ertesi günü hesaplarına geçecek. Yaptığımız araştırma neticesinde diğer firmalar da şunu gördük, 15- 45 gün arasında hesaba geçmeler var. Biz bunun önüne geçerek ertesi günü esnafımızın hesaplarına para geçecek. Isparta'daki esnaflardan alınan 85 milyon liralık bu komisyonun en azından 45 milyon lirasını ilimizde bırakırsak bu hem ekonomiye katkı sağlayacaktır, hem istihdama yaratacaktır diye düşünüyoruz."

Esnaf Abidin Karaoğlu da uygulamanın Isparta'ya katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.