Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 14:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Isparta’da motosiklet hırsızı tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Isparta’da farklı yerlerden 7 motosiklet çalan şüpheli, polisin takibiyle yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanırken, çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında farklı tarihlerde 7 ayrı motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda motosikletleri çalanın Ş.Ü. isimli şahıs olduğu belirlendi. Ş.Ü. 20 Ocak günü Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde bir motosikletle yakalandı. Şüphelinin üzerinde yakalandığı motosikletin de aynı gün Pirimehmet Mahallesi’nden çalınan bir motosiklet olduğu tespit edildi.
Emniyet ekipleri çalınan 7 farklı motosikleti ele geçirerek, sahiplerine teslim ederken, gözaltına alınan Ş.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hırsızlık
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