Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Isparta’da kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Isparta’da polis tarafından bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir iş yeri ve araçta arama çalışması başlattı.
Yapılan aramalarda, 497 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ve 17 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Isparta Kaçakçılık
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