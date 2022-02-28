Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir iş yeri ve araçta arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalarda, 497 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ve 17 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.