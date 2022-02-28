Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın Posof ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.G, yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Ardahan'ın Posof ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.G, yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan T.G. isimli şahıs Posof İlçesi Binbaşı Eminbey köyündeki kaldığı adrese düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Ardahan kapalı Cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Ardahan
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