Düzce Valiliği, 2021 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) kentte yapılan başvurular ile ilgili değerlendirme raporu paylaştı.

Bu kapsamda geçen yıl merkeze internet üzerinden 13 bin 166, telefon ile 2 bin 267, mektup aracılığı ile 81 ve merkeze giderek 102 başvuru yapıldı.

İstek, şikayet ve önerilerin alındığı CİMER'de, 4 bin 274 şikayette, 10 bin 101 istekte, 441 adet bilgi edinme isteğinde, 173 öneride, 493 ihbarda bulunulurken, 134 adette diğer konularda işlem yapıldı.

Buna göre geçen yıl toplam 15 bin 616 başvuru yapıldı.

Sosyal Hizmet başvuruları ilk sırada yer aldı

En çok 7 bin 115 başvuru ile Sosyal Hizmetler konusunda başvuru yapılırken ikinci sırayı 960 başvuru ile Mahalli hizmetler aldı.

Sağlık, Kamu ve Özel Sektör çalışanları ve CİMER başvuru Hizmetleri de en çok başvuru yapılan konuların başında geliyor.