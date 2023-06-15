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Güncel
AA 15.06.2023 13:48

Isparta'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı kutlandı

Isparta'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Isparta'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı kutlandı

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Küyük, törende yaptığı konuşmada, jandarmanın tarihinin başarılarla dolu olduğunu ve Türk milletinin sevgisini kazandığını söyledi.

"Jandarmanın tüm personeli görevlerini icra ederken kanunları ve nizamları kendisine rehber alıyor"

Jandarmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu belirten Küyük, şöyle devam etti:

"Yıllarca canı pahasına en zor arazi koşullarında mücadele eden jandarma, başta emniyet teşkilatımız olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmıştır. Jandarmanın tüm personeli görevlerini icra ederken her zaman ve her yerde yürüklükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almaktadır. Her türlü çözümü hukuk düzeni çerçevesinde aramaktadır"

Konuşmaların ardından Küyük ve beraberindeki askeri heyet Isparta Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Küyük, daha sonra şehitliğe giderek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

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