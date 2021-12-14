Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da demir sulama kapaklarını çalan zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, DSİ'nin sulama kapaklarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçede demir sulama kapaklarının çalındığı ihbarını alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sorumluların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.G'nin evinde arama yapıldı. Aramada, çalınan kapaklarla tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.G'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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