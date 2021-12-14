Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'daki yaban keçilerinin boynuz mücadelesi fotokapanlara yansıdı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla, yaban keçilerinin boynuz mücadelesi görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Burdur, Antalya ve Isparta'da kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.
Fotokapanlara yansıyan ilginç görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
Paylaşımda, Antalya'daki Toros dağlarında yaşayan uzun boynuzlu yaban keçilerinin boynuzlarını birbirleriyle tokuşturdukları görüntüler yer aldı.
Paylaşımlarla yaban hayatı zenginliğinin tanınması ve korunması konusunda bilinç kazandırılması hedefleniyor.
Etiketler: Doğal Yaşam Burdur
Son Haberler
- 23:39
- 23:36
- 23:45
- 23:43
- 23:26
Sıradaki Haber
Hırsızlar çaldıkları su motorunu bırakıp kaçtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz