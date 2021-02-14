Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da bir evde çıkan yangında baba ve kızı yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da bir apartman dairesinde çıkan yangında yaralanan baba ve 2 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı.
Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan Ali Demirel ve kızı İrem, hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
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