Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan Ali Demirel ve kızı İrem, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.