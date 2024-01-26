Isparta’da 3 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyü yolunda meydana geldi.



Yalvaç merkezden Sücüllü köyüne seyir halinde olan D.S. hakimiyetindeki otomobil, elektrik hattının çelik taşıyıcı telinin kopması sonucu yola serilen kabloyu, fark ederek yolun sağ tarafında yavaşlayan B.İ yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.



O esnada aynı istikamette seyir halinde olan Y.Y idaresindeki araç, otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü D.S ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan M.S., F.S ve D.S yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, jandarma ekipleri yol güvenliğini alarak kontrollü geçiş sağladı. Kazaya neden olan elektrik hattı ekiplerin müdahalesi sonucu direğe bağlanırken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.