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Güncel
AA 06.07.2024 13:05

Isparta nüfusuna oranla en fazla kan bağışı yapan il oldu

Isparta, yılın ilk 6 ayında 16 bin 100 ünite kan bağışıyla nüfusuna oranla en fazla kan bağışı yapılan iller arasında birinci sırada yer aldı.

Isparta nüfusuna oranla en fazla kan bağışı yapan il oldu

Türk Kızılay verilerine göre, 2024'ün ilk 6 ayında 1 milyon 373 bin 168 ünite kan bağışı toplandı. Türk Kızılay Isparta Şubesi, 16 bin 100 ünite kan bağışıyla yüzde 5'lik oranla bağış oranı en yüksek şehir oldu.

Türk Kızılay Isparta Şube Müdürü Mehmet Güzeldülkar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirdeki kan bağışı kampanyalarının beklenenin üzerinde bir katılımla devam ettiğini söyledi.

Bu yıl içinde yaklaşık 16 bin 100 kan bağışı toplandığını belirten Güzeldülkar, bu rakamın geçmiş yıllara göre önemli bir artışı temsil ettiğini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sayesinde okullarda düzenlenen kampanyaların başarıyla sonuçlandığını aktaran Güzeldülkar, "Milli Eğitim Müdürlüğü ile anlaşmalı bir protokol çerçevesinde okullarda kampanyalar başlattık. Küçük çocuklarımıza kan vermenin gerekliliğini ve önemini anlatarak, onları madalyayla ödüllendirip, veliler ve çevresindeki insanlara bu konuyu anlatarak kan vermeye teşvik ettik. Kanlarını alırken velilere de bu olayların detayını anlattık ve onları da bu konuda bilgilendirdik." diye konuştu.

Askeri birliklerin desteğinin sürekliliğine de değinen Güzeldülkar, üniversite öğrencileri ve topluluklarıyla düzenlenen etkinliklerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin de devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunan Güzeldülkar, şunları kaydetti:

"Hastanelerdeki hasta sayısı mevsime göre değişmekle beraber hiçbir zaman eksilmiyor. Bu yüzden vatandaşımıza sadece hasta olduklarında değil, başkalarının da ihtiyacı olduğunda kan vermeleri gerektiğini anlatıyoruz. Erkekler yılda 4, kadınlar ise yılda 3 kez kan verebilirler. Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu yılın kampanyası kapsamında 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla vatandaşlarımıza 'Sen de kan bağışçımız ol, ihtiyacı olan milyonları hayata bağlayalım' diyoruz. Bir ünite kanı 3 ayrı parçaya bölüyoruz ve bir kişiden aldığımız kanı 3 ayrı hastada değerlendirebiliyoruz. Bir kan bağışı, üç can kurtarır."

Kan bağışçısı Erhan Dilek ise hem kendi hem ihtiyacı olan vatandaşlar sürekli kan bağışı yaptığını dile getirdi. 

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Isparta Kan Bağışı
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